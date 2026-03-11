Жители Сочи не спали ночью из-за воя сирен и взрывов

Все началось вчера, 10 марта, когда в 16:44 протяжный вой тревоги разорвал курортный воздух. Вечером небо озарилось вспышками — ПВО работала над городом, отбивая первую волну дронов.
Аэропорт встал, тысячи пассажиров замерли в ожидании, но надежда на затишье рухнула в 23:20, когда мэр Андрей Прошунин снова предупредил об угрозе. Тревога повторилась в 01:19, а утром 11 марта — в 06:41. Сочинцы не спали всю ночь. Жители Адлера и Центрального района насчитали не меньше пяти мощных хлопков — эхом отдавались со стороны Сириуса.
«Как в фильме про войну, только реальнее», — делились впечатлениями в чатах очевидцы, не решаясь выглянуть из укрытий.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что глава Сочи Андрей Прошунин призвал местных жителей не отправлять детей в школы.