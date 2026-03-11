Ричмонд
Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб хирург спецотряда «Ахмат», врач из Казани Александр Потанин с позывным Кадуцей. Об этом сообщили в Телеграм-канале медслужбы спецотряда «Ахмат». Отмечается, что медик погиб 8 марта.

О гибели врача также сообщила журналистка Анастасия Кашеварова. В своем Телеграм-канале она написала, что Александр Потанин спас ее раненого мужа в зоне СВО.

По данным «Грозный-Информ», после заключения контракта Потанин сначала служил в рядах ЧВК «Вагнер». Позже медицинская группа, в которой он работал, присоединилась к спецназу «Ахмат». На передовой Александр Потанин продолжал выполнять свой главный врачебный долг — спасать жизни людей.

Александр Потанин окончил Казанский государственный медицинский университет в 1999 году. Почти 30 лет он посвятил медицине — работал онкологом и торакальным хирургом в Казани, в том числе в Республиканском онкологическом диспансере. После РКОД Потанин работал в частной клинике, а затем ушел на СВО.