Врач-онколог из Казани Александр Потанин погиб в зоне СВО

Александр Потанин окончил Казанский государственный медицинский университет в 1999 году. Почти 30 лет он посвятил медицине — работал онкологом и торакальным хирургом в Казани, в том числе в Республиканском онкологическом диспансере. После РКОД Потанин работал в частной клинике, а затем ушел на СВО.