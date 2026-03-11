Обломки дрона ранили мужчину после атаки на Сочи

Сочи отбил ночную атаку БПЛА, но обломки сбитых дронов поранили жителя Адлера. Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил, что мужчине оказали первую помощь на месте. У него диагностированы шибы и ссадины, госпитализация не потребовалась. Обломки повредили крышу частного дома в районе, власти помогут с ремонтом.
Напомним, что за последние сутки угроза беспилотной опасности на курорте вводилась дважды. Режим опасности сохраняется. Службы работают на месте происшествия.
Ранее «Новая Кубань» сообщала, что жители Сочи не спали ночью из-за воя сирен и взрывов.
