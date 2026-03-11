Ричмонд
Артиллеристы ВС РФ нанесли серию ударов по позициям ВСУ. Видео

Артиллеристы группировок «Восток» и «Центр» уничтожили опорный пункт и орудие ВСУ. Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов двух группировок в зоне СВО.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы и выполнения задач по огневому поражению противника уничтожили опорный пункт и артиллерийскую установку ВСУ. Видео боевой работы на двух направлениях публикует Минобороны.

На границе Запорожской и Днепропетровской областей операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток» в ходе разведки обнаружили замаскированные в лесополосе блиндажи. Укрытия использовались противником для размещения личного состава и удержания оборонительного рубежа. После того как координаты целей были подтверждены, данные передали расчетам САУ «Акация».

«По выявленным целям артиллеристы нанесли точный удар, в результате которого блиндажи были уничтожены вместе с находившимся в них личным составом ВСУ», — уточнили в ведомстве.

В зоне ответственности группировки войск «Центр» на Днепропетровском направлении артиллерийские расчеты обнаружили и уничтожили огневую позицию противника, подавив артиллерийское орудие ВСУ.