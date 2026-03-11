Артиллеристы ВС РФ нанесли серию ударов по позициям ВСУ. Видео

На границе Запорожской и Днепропетровской областей операторы беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Восток» в ходе разведки обнаружили замаскированные в лесополосе блиндажи. Укрытия использовались противником для размещения личного состава и удержания оборонительного рубежа. После того как координаты целей были подтверждены, данные передали расчетам САУ «Акация».