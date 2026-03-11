В Прикамье снят режим «Беспилотная опасность»

В Пермском крае снят режим «Беспилотная опасность», сообщили в Министерстве территориальной безопасности Прикамья.
Сегодня, 11 марта, в 8:35 была объявлена беспилотная опасность на территории Пермского края. По сообщению ведомства, все экстренные службы и оперативные подразделения региона были проинформированы и переведены на режим повышенной готовности.
В случае появления сообщений о введении режима «Беспилотная опасность», жителей Пермского края просят сохранять спокойствие, проявлять внимательность и не поддаваться панике. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по единому номеру экстренных служб — 112.