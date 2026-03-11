Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Сызрани рассказал о последствиях налёта вражеских БПЛА

По словам Сергея Володченкова, пострадавших и погибших в городе нет.

Источник: AP 2024

Минувшей ночью вражеские БПЛА атаковали Самарскую область. В числе прочих населённых пунктов, часть беспилотников напала на Сызрань. Об этом сообщил мэр города Сергей Володченков.

«Сегодня рано утром была предпринята очередная попытка вражеской атаки средствами БПЛА на наш регион. Погибших и пострадавших нет», — написал глава города в своём мессенджере.

Володченков напомнил горожанам о том, что снимать и выкладывать в публичный доступ фотографии и видео полётов БПЛА и последствий их применения. Закон разрешает пользоваться только официальными источниками информации.

При обнаружении обломков беспилотников не следует подходить к ним близко, не трогайте их и незамедлительно сообщите о находке по телефону 112.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше