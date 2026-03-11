Глава Сызрани рассказал о последствиях налёта вражеских БПЛА

Минувшей ночью вражеские БПЛА атаковали Самарскую область. В числе прочих населённых пунктов, часть беспилотников напала на Сызрань. Об этом сообщил мэр города Сергей Володченков.
«Сегодня рано утром была предпринята очередная попытка вражеской атаки средствами БПЛА на наш регион. Погибших и пострадавших нет», — написал глава города в своём мессенджере.
Володченков напомнил горожанам о том, что снимать и выкладывать в публичный доступ фотографии и видео полётов БПЛА и последствий их применения. Закон разрешает пользоваться только официальными источниками информации.
При обнаружении обломков беспилотников не следует подходить к ним близко, не трогайте их и незамедлительно сообщите о находке по телефону 112.