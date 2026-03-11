Ричмонд
ВСУ потеряли до 350 военных в зоне действий «Центра»

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр», заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки более 350 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия и радиолокационную станцию, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, егерской, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения “Азов”* и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Доброполье, Светлое, Шевченко, Белицкое, Гришино, Золотой Колодезь, Марьевка Донецкой народной республики, Гавриловка, Новопавловка и Федоровское Днепропетровской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Отмечается, что потери украинских вооруженных формирований составили более 350 военнослужащих, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция.

* Запрещенная в России террористическая организация