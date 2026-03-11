Ричмонд
Двое мужчин погибли при атаке дрона ВСУ в Запорожской области

Двое жителей Запорожской области погибли в результате удара украинского БПЛА по автомобилю. Ранее губернатор сообщал о серии массированных атак беспилотников в регионе.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Два человека стали жертвами атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Евгения Балицкого.

Трагедия произошла в районе города Васильевка. По данным главы области, дрон противника атаковал гражданский автомобиль, следовавший в направлении населенного пункта.

«В результате атаки БПЛА противника на гражданский автомобиль, который двигался в сторону города Васильевки, погибли двое мужчин», — написал Балицкий в своем канале Max.

Ранее глава региона сообщал о гибели двух жителей Пологовского округа и отмечал, что в связи с массированными атаками украинских дронов обстановка в районе остается крайне напряженной.

