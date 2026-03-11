Forbes: российские реактивные «Герани-5» могут изменить ситуацию на поле боя

За годы конфликта на Украине Россия поэтапно совершенствовала свои беспилотники «Герань», чтобы максимизировать вероятность поражения целей. Например, в некоторых вариантах новых «Гераней» GNSS-приемники защищены с помощью многоканальной системы «Комета», которая отличает подлинные спутниковые сигналы от поддельных. Другие — получили ограниченное дистанционное управление для выполнения маневров уклонения на подлете к цели. Также есть «Герани», которые оснащены встроенными камерами и бортовой системой для обработки данных на базе искусственного интеллекта. Это позволяет корректировать траекторию полета и снизить уязвимость для украинских средств ПВО, говорится в статье.
Однако, как пишет Forbes, современные украинские перехватчики могут развивать скорость до 300 километров в час и используют системы слежения с поддержкой ИИ для захвата и уничтожения цели. Показатель перехвата у таких систем превышает 60%. К тому же они относительно недороги (1000−1600 долларов за единицу), что позволяет развертывать их в больших масштабах на передовой и вблизи объектов критической инфраструктуры.
Первые два подхода, согласно статье, потребуют либо отдельного оператора для каждого БПЛА, либо более совершенной автономной системы на базе ИИ, а также значительной переработки конструкции «Герани», учитывая большие размеры и относительно простую аэродинамическую конструкцию этого беспилотника.
Например, в июне 2025 года Россия начала применять на поле боя реактивный ударный беспилотник «Герань-3», который во многом напоминает «Герань-2». Но, по данным военной разведки Украины (ГУР), «Герань-3» оснащена турбореактивным двигателем Telefly, который позволяет ей развивать скорость более 500 километров в час.
Также Россия разработала более крупный беспилотник с реактивным двигателем — «Герань-5». Российская армия впервые его применила в начале января 2026 года. «Герань-5», по сведениям Forbes, имеет длину около 6 метров, размах крыла около 5,5 метра, а ее двигатель мощнее, чем у «Герани-3». В отличие от предыдущих конфигураций «Гераней», «Герань-5» больше напоминает обычный самолет с прямыми крыльями и цилиндрическим фюзеляжем, говорится в статье. Она может нести взрывчатку массой около 90 килограммов. Ее дальность поражения составляет около 1000 километров, а скорость — примерно 600 километров в час.
В результате Украине, как считает американский журнал, придется в большей степени полагаться на существующие средства ПВО, включая системы радиоэлектронной борьбы, средства ПВО малой дальности, а также вертолеты и самолеты для сбивания приближающихся российских «Гераней».
В заключение Forbes пишет, что сейчас Украина имеет преимущество благодаря своим передовым беспилотникам-перехватчикам с искусственным интеллектом, но российские реактивные «Герани» в ближайшее время могут изменить баланс сил на поле боя.