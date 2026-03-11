Ричмонд
Forbes: российские реактивные «Герани-5» могут изменить ситуацию на поле боя

России необходимо наладить массовое производство реактивных вариантов «Герани», скорость которых значительно превысит скорость беспилотников-перехватчиков и усложнит украинскую оборону, считает американский журнал Forbes.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

За годы конфликта на Украине Россия поэтапно совершенствовала свои беспилотники «Герань», чтобы максимизировать вероятность поражения целей. Например, в некоторых вариантах новых «Гераней» GNSS-приемники защищены с помощью многоканальной системы «Комета», которая отличает подлинные спутниковые сигналы от поддельных. Другие — получили ограниченное дистанционное управление для выполнения маневров уклонения на подлете к цели. Также есть «Герани», которые оснащены встроенными камерами и бортовой системой для обработки данных на базе искусственного интеллекта. Это позволяет корректировать траекторию полета и снизить уязвимость для украинских средств ПВО, говорится в статье.

Однако, как пишет Forbes, современные украинские перехватчики могут развивать скорость до 300 километров в час и используют системы слежения с поддержкой ИИ для захвата и уничтожения цели. Показатель перехвата у таких систем превышает 60%. К тому же они относительно недороги (1000−1600 долларов за единицу), что позволяет развертывать их в больших масштабах на передовой и вблизи объектов критической инфраструктуры.

Чтобы противодействовать этим системам, у России, согласно Forbes, есть три варианты модернизации «Гераней»: внедрить в беспилотники средства уклонения, которые позволят корректировать траекторию полета при обнаружении перехватчика, летать на очень малых высотах для уменьшения визуального обнаружения или увеличить скорость беспилотников.

Первые два подхода, согласно статье, потребуют либо отдельного оператора для каждого БПЛА, либо более совершенной автономной системы на базе ИИ, а также значительной переработки конструкции «Герани», учитывая большие размеры и относительно простую аэродинамическую конструкцию этого беспилотника.

Поэтому, по версии Forbes, самым целесообразным вариантом для России является увеличение скорости «Гераней». И Россия уже разработала варианты «Гераней», которые летают быстрее, чем стандартная «Герань-2».

Например, в июне 2025 года Россия начала применять на поле боя реактивный ударный беспилотник «Герань-3», который во многом напоминает «Герань-2». Но, по данным военной разведки Украины (ГУР), «Герань-3» оснащена турбореактивным двигателем Telefly, который позволяет ей развивать скорость более 500 километров в час.

Также Россия разработала более крупный беспилотник с реактивным двигателем — «Герань-5». Российская армия впервые его применила в начале января 2026 года. «Герань-5», по сведениям Forbes, имеет длину около 6 метров, размах крыла около 5,5 метра, а ее двигатель мощнее, чем у «Герани-3». В отличие от предыдущих конфигураций «Гераней», «Герань-5» больше напоминает обычный самолет с прямыми крыльями и цилиндрическим фюзеляжем, говорится в статье. Она может нести взрывчатку массой около 90 килограммов. Ее дальность поражения составляет около 1000 километров, а скорость — примерно 600 километров в час.

Оба варианта реактивных «Гераней» летают значительно быстрее, чем нынешние украинские беспилотники-перехватчики, что позволяет России превзойти эти системы противовоздушной обороны, отмечает Forbes.

В результате Украине, как считает американский журнал, придется в большей степени полагаться на существующие средства ПВО, включая системы радиоэлектронной борьбы, средства ПВО малой дальности, а также вертолеты и самолеты для сбивания приближающихся российских «Гераней».

При этом издание предупреждает, что эффективность украинских средств будет снижаться по мере того, как Россия будет наращивать масштабы применения реактивных БПЛА.

В заключение Forbes пишет, что сейчас Украина имеет преимущество благодаря своим передовым беспилотникам-перехватчикам с искусственным интеллектом, но российские реактивные «Герани» в ближайшее время могут изменить баланс сил на поле боя.

