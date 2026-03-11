Forbes: российские реактивные «Герани-5» могут изменить ситуацию на поле боя

Также Россия разработала более крупный беспилотник с реактивным двигателем — «Герань-5». Российская армия впервые его применила в начале января 2026 года. «Герань-5», по сведениям Forbes, имеет длину около 6 метров, размах крыла около 5,5 метра, а ее двигатель мощнее, чем у «Герани-3». В отличие от предыдущих конфигураций «Гераней», «Герань-5» больше напоминает обычный самолет с прямыми крыльями и цилиндрическим фюзеляжем, говорится в статье. Она может нести взрывчатку массой около 90 килограммов. Ее дальность поражения составляет около 1000 километров, а скорость — примерно 600 километров в час.