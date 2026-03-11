Глава Тольятти обратился к горожанам после атаки БПЛА

«Последствия атаки вражеских беспилотников устраняются. Жертв и пострадавших нет. Угроза для населения отсутствует. На месте падения БПЛА работают службы экстренного реагирования. Ситуация под полным контролем. Прошу всех сохранять спокойствие! Если вы обнаружили обломки беспилотников и иные подозрительные предметы — не подходите близко, не трогайте их и незамедлительно сообщите о находке по телефону 112. Напоминаю также, что фото- и видеосъёмка подобных объектов и последствий их применения запрещена!», — сообщил Илья Сухих.