Главное из брифинга Минобороны 11 марта 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 11 марта на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

ВС РФ заняли населенный пункт в Сумской области

Источник: РИА "Новости"

Подразделения «Северной» группировки взяли под контроль село Червоная Заря Сумской области.

«Север» наступает в Сумской области

Подразделения «Северной» группировки атаковали пять украинских бригад и пограничный отряд в районах семи населенных пунктов Харьковской области, а также три бригады в районах пяти населенных пунктов Сумской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 245 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция разведки воздушных целей «Пеликан» и склад боеприпасов.

Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю

Российские бойцы нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населенных пунктов Харьковской области и города Красный Лиман ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, четыре бронетранспортера М113, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, две 155-мм САУ «Богдана», боевая машина РСЗО Vampire и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» перешли на новые рубежи

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 190 человек. Также противник лишился бронетранспортера М113, четырех боевых бронированных машин, восьми автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии, двух складов боеприпасов и горючего, а также шести складов материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 350 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали 12 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР и трех населенных пунктов Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: более 350 военнослужащих, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Новосолошино, Широкое, Долинка Запорожской области, Покровское, Просяная, Гай и Коломийцы Днепропетровской области.

«Противник потерял более 315 военнослужащих, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, пять автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

«Днепр» атакует ВСУ Запорожской и Николаевской областях

Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка Запорожской области и Коблево Николаевской области.

ВС РФ ликвидировали порядка 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV, 20 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станцию контрбатарейной борьбы RADA, четыре станции РЭБ, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow;
  • четыре управляемые авиационные бомбы;
  • шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 350 БПЛА самолетного типа.

