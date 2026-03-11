ВС РФ заняли населенный пункт в Сумской области
Подразделения «Северной» группировки взяли под контроль село Червоная Заря Сумской области.
«Север» наступает в Сумской области
Подразделения «Северной» группировки атаковали пять украинских бригад и пограничный отряд в районах семи населенных пунктов Харьковской области, а также три бригады в районах пяти населенных пунктов Сумской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: свыше 245 военнослужащих, боевая бронированная машина, 12 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция разведки воздушных целей «Пеликан» и склад боеприпасов.
Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю
Российские бойцы нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населенных пунктов Харьковской области и города Красный Лиман ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 180 боевиков, четыре бронетранспортера М113, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей, две 155-мм САУ «Богдана», боевая машина РСЗО Vampire и пять складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» перешли на новые рубежи
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение восьми украинским бригадам в районах шести населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 190 человек. Также противник лишился бронетранспортера М113, четырех боевых бронированных машин, восьми автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии, двух складов боеприпасов и горючего, а также шести складов материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 350 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали 12 бригад и штурмовой полк ВСУ в районах восьми населенных пунктов ДНР и трех населенных пунктов Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: более 350 военнослужащих, два бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение шести бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Копани, Новосолошино, Широкое, Долинка Запорожской области, Покровское, Просяная, Гай и Коломийцы Днепропетровской области.
«Противник потерял более 315 военнослужащих, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, пять автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов и два склада материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
«Днепр» атакует ВСУ Запорожской и Николаевской областях
Бойцы «Днепра» нанесли удар двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка Запорожской области и Коблево Николаевской области.
ВС РФ ликвидировали порядка 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV, 20 автомобилей, 152-мм орудие Д-20, станцию контрбатарейной борьбы RADA, четыре станции РЭБ, склад боеприпасов и два склада материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, местам запуска БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- две крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow;
- четыре управляемые авиационные бомбы;
- шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 350 БПЛА самолетного типа.