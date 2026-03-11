Глава Сочи Прошунин: атака БПЛА на город продолжается почти сутки

Атака беспилотников на Сочи является беспрецедентной по длительности, с небольшими перерывами она продолжается почти сутки. Об этом заявил глава города Андрей Прошунин.
Отдельно глава города разъяснил вопросы, касающиеся режима работы предприятий и организаций, учёбы для студентов и школьников Сочи. По словам Прошунина, руководство муниципальных предприятий заранее получило поручение проработать вопрос с временным разрешением для сотрудников, воспитывающих детей до 12 лет включительно, оставаться дома до отмены режима атаки — если это возможно на конкретном производстве.
По его словам, аналогичные рекомендации администрация Сочи направила во все главные отрасли города. Многие работодатели согласились разрешить родителям детей до 12 лет остаться дома при режиме «Атака».
Прошунин также призвал горожан учитывать, что во время работы сил ПВО передвигаться по городу может быть рискованно, поскольку могут упасть обломки. Безопасность жителей города — в особенности детей — он назвал главным приоритетом.
Напомним, аэропорт Сочи из-за ограничений в связи с атаками БПЛА не работал всю ночь на 11 марта. Задержаны несколько десятков рейсов.