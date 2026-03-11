«Тор-М2» группировки войск «Днепр» уничтожил ударный беспилотник ВСУ в Запорожье. Видео

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» группировки войск «Днепр» в круглосуточном режиме несут боевое дежурство по охране воздушного пространства на Ореховском направлении. В условиях интенсивной разведки и применения противником БПЛА различного типа военнослужащие обеспечивают защиту подразделений и гражданской инфраструктуры, сообщает Министерство обороны.
В ходе дежурства зенитчики своевременно обнаружили и взяли на сопровождение воздушную цель. После того как объект идентифицировали как ударный беспилотник самолетного типа, командование дивизиона приняло решение на его ликвидацию. Расчет ЗРК выполнил пуск зенитных управляемых ракет, в результате чего цель была поражена прямым попаданием.
В Минобороны отметили, что экипажи «Тор-М2» ежедневно отслеживают и уничтожают множество украинских дронов различных типов.