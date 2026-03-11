Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тор-М2» группировки войск «Днепр» уничтожил ударный беспилотник ВСУ в Запорожье. Видео

Расчеты ЗРК «Тор-М2» группировки «Днепр» уничтожили ударный беспилотник ВСУ в Запорожской области. Минобороны опубликовало видео боевой работы зенитчиков.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» группировки войск «Днепр» в круглосуточном режиме несут боевое дежурство по охране воздушного пространства на Ореховском направлении. В условиях интенсивной разведки и применения противником БПЛА различного типа военнослужащие обеспечивают защиту подразделений и гражданской инфраструктуры, сообщает Министерство обороны.

В ходе дежурства зенитчики своевременно обнаружили и взяли на сопровождение воздушную цель. После того как объект идентифицировали как ударный беспилотник самолетного типа, командование дивизиона приняло решение на его ликвидацию. Расчет ЗРК выполнил пуск зенитных управляемых ракет, в результате чего цель была поражена прямым попаданием.

В Минобороны отметили, что экипажи «Тор-М2» ежедневно отслеживают и уничтожают множество украинских дронов различных типов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше