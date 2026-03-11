Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Дежурные силы ПВО сбили девять беспилотников над Крымом и Черным морем 11 марта в течение шести часов, сообщает Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, вражеские БПЛА были ликвидированы в период с 8:00 до 14:00. В частности, восемь БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря и еще один беспилотник — над территорией Республики Крым.
