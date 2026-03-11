Ричмонд
ПВО перехватили три беспилотника над Прикамьем 11 марта

11 марта над территорией России было уничтожено 22 дрона.

Средства ПВО перехватили три беспилотника над Пермским краем 11 марта, заявили в Министерстве обороны России.

В 08:39 на территории региона ввели режим беспилотной опасности, через час в аэропорту Перми ввели ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Около 11:30 губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что одно из промышленных предприятий в Губахе подверглось атаке дронов. По его словам, в результате падения БПЛА никто не пострадал.

По данным Минобороны РФ, 11 марта в период с 08:00 до 14:00 (по мск) над территорией России средства противовоздушной обороны уничтожили 22 беспилотника, 3 из которых были перехвачены в Пермском крае.

Сейчас все ограничения сняты: аэропорт работает в штатном режиме, а сигнал «Беспилотная опасность» перестал действовать с 13:18.

Напомним, 27 февраля в регионе впервые ввели ракетную опасность.

