Обломки БПЛА попали в неработающий санаторий в Сочи. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Фрагменты дрона попали в здание здравницы «Ставрополье». Санаторий не работает уже несколько лет.
«Возгорания и серьезных повреждений нет. Пострадавших нет. На месте работают специальные и оперативные службы», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
В Сочи продолжают отражать атаку БПЛА. В городе работает система ПВО.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше