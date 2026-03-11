Ричмонд
Обломки БПЛА попали в неработающий санаторий в Сочи

На месте попадания обломков в закрытый санаторий в Сочи никто не пострадал.

Обломки БПЛА попали в неработающий санаторий в Сочи. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фрагменты дрона попали в здание здравницы «Ставрополье». Санаторий не работает уже несколько лет.

«Возгорания и серьезных повреждений нет. Пострадавших нет. На месте работают специальные и оперативные службы», — сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Сочи продолжают отражать атаку БПЛА. В городе работает система ПВО.

