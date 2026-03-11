Обломки беспилотников обнаружены в нескольких городах Кубани

В Краснодаре обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного дома в Прикубанском округе.
В Анапе из многоквартирного дома, на который упали фрагменты беспилотника, эвакуировали 100 жителей, в том числе 28 детей.
В Сочи обломки БПЛА попали в здание неработающего санатория. Возгорания и серьезных повреждений нет.
В Лазаревском районе тушат возгорание в многоэтажном доме, в который попали фрагменты сбитого беспилотника. Представители администрации района работают с жильцами для оказания необходимой помощи.
В результате сегодняшней атаки сил никто не пострадал, на местах работают специальные и оперативные службы, сообщили в оперштабе Кубани.