Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки беспилотников обнаружены в нескольких городах Кубани

После сегодняшней атаки ВСУ на Краснодарский край в нескольких городах региона обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов.

В Краснодаре обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного дома в Прикубанском округе.

В Анапе из многоквартирного дома, на который упали фрагменты беспилотника, эвакуировали 100 жителей, в том числе 28 детей.

В Сочи обломки БПЛА попали в здание неработающего санатория. Возгорания и серьезных повреждений нет.

В Лазаревском районе тушат возгорание в многоэтажном доме, в который попали фрагменты сбитого беспилотника. Представители администрации района работают с жильцами для оказания необходимой помощи.

В результате сегодняшней атаки сил никто не пострадал, на местах работают специальные и оперативные службы, сообщили в оперштабе Кубани.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше