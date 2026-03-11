Ричмонд
Мэр Сочи назвал атаку на курорт 11 марта беспрецедентной

В Сочи вторые сутки действует угроза атаки беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

Сочи оказался под самой продолжительной атакой беспилотников с начала специальной военной операции. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

По его словам, угроза применения БПЛА в курортном городе сохраняется, из-за чего власти периодически вновь включают системы оповещения.

«Угроза атаки БПЛА в Сочи сохраняется. Снова включаем сирены. Не теряем бдительности. Сегодня, 11 марта мы столкнулись с беспрецедентной по длительности атакой на город-курорт. Она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом», — написал Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

В связи с обстановкой глава города обратился к работодателям с просьбой по возможности перевести на удаленный режим сотрудников, которые воспитывают детей младше 12 лет.

По данным Министерства обороны России, в ночь накануне силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 185 беспилотников над российскими регионами, в том числе над Краснодарским краем. Сообщается, что в результате падения обломков одного из дронов пострадал житель Адлерского района Сочи.

Также из-за угрозы атак временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропортах Краснодара и Сочи.

