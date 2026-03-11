Ричмонд
Минобороны: станцию «Русская» на Кубани атаковали 10 беспилотников

Десять дронов участвовали в налете на компрессорную станцию «Турецкого потока».

Министерство обороны РФ сообщило подробности атаки на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае. По данным ведомства, в нападении на объект было задействовано 10 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Все дроны были уничтожены, пострадавших и разрушений нет. Станция «Русская», расположенная в Анапском районе в пяти километрах от побережья, является начальной точкой поставок газа по газопроводу «Турецкий поток».

Ранее в «Газпроме» сообщали, что за последние две недели объекты компании на юге России, включая станции «Русская», «Береговая» и «Казачья», атаковали 12 раз. Все удары были отражены, поставки газа осуществляются в штатном режиме.