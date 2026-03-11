Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы знаем, где он живет и ночует»: Орбан начал получать угрозы от экс-генерала СБУ

Бывший генерал СБУ Омельченко выступил с угрозами в адрес Орбана и его семьи.

Источник: Комсомольская правда

Бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко выступил с угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По его словам, СБУ не нужно сообщать адрес венгерского политика, так как в ведомстве якобы знают его планы и местоположение. Также он призвал Орбана подумать о своих детях и внуках.

«Мы знаем, где он живет, где он ночует, где гуляет, даже с кем встречается и так далее… От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами», — заявил Омельченко в интервью украинскому ТВ.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский начал угрожать Орбану встречей с украинскими военными из-за блокировки кредита ЕС в 90 миллиардов евро.

Сайт KP.RU писал, что как в Европе, так и в России такие угрозы были восприняты однозначно. Премьер Словакии Роберт Фицо осудил их, назвав угрозы «красными линиями», и призвал Евросоюз дистанцироваться от этого.

В Кремле также прокомментировали этот инцидент. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Будапешт по-прежнему является частью НАТО. А значит, альянс имеет право защищать союзника всеми доступными силами.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше