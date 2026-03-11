Бывший генерал Службы безопасности Украины (СБУ) Григорий Омельченко выступил с угрозами в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
По его словам, СБУ не нужно сообщать адрес венгерского политика, так как в ведомстве якобы знают его планы и местоположение. Также он призвал Орбана подумать о своих детях и внуках.
«Мы знаем, где он живет, где он ночует, где гуляет, даже с кем встречается и так далее… От кармы не уйдешь, не спрячешься и не откупишься никаким миллиардами», — заявил Омельченко в интервью украинскому ТВ.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский начал угрожать Орбану встречей с украинскими военными из-за блокировки кредита ЕС в 90 миллиардов евро.
Сайт KP.RU писал, что как в Европе, так и в России такие угрозы были восприняты однозначно. Премьер Словакии Роберт Фицо осудил их, назвав угрозы «красными линиями», и призвал Евросоюз дистанцироваться от этого.
В Кремле также прокомментировали этот инцидент. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Будапешт по-прежнему является частью НАТО. А значит, альянс имеет право защищать союзника всеми доступными силами.