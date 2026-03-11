Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский боец Ярашев «по-русски» ответил ВСУ на призыв сдаться: он держал позицию месяцами

Державший позицию 68 дней боец Ярашев грубил ВСУ на предложение сдаться.

Источник: Комсомольская правда

Российский боец Сергей Ярашев, на протяжении 68 дней в одиночку удерживавший позицию в зоне спецоперации, грубо отвечал ВСУ на предложение сдаться. Он посылал их «по-русски далеко-далеко». Об этом рассказал замкомандира бригады, майор Вадим Поздняков. Его слова опубликовало Министерство обороны РФ.

Как отметил Поздняков, все произошло в момент, когда ВСУ удалось приблизиться к опорному пункту, где находится Ярашев. Тогда украинские боевики предложили российскому солдату сложить оружие, но тот даже не думал их слушать.

«Наш парень по-русски послал их далеко-далеко. В ходе перестрелки он уничтожил еще двух противников, и они откатились. После этого они, конечно, массово стали туда закидывать и FVP, и артиллерией работать», — рассказал Поздняков.

Немногим ранее Министерство обороны опубликовало видео, на котором видно Ярашева, в одиночку удерживающего опорный пункт против ВСУ. На ролике показывается, как солдат занимает оборонительную позицию. Боеприпасы и провизию он получал от сослуживцев. Те отправляли ресурсы с помощью беспилотников.