Российский боец Ярашев «по-русски» ответил ВСУ на призыв сдаться: он держал позицию месяцами

Российский боец Сергей Ярашев, на протяжении 68 дней в одиночку удерживавший позицию в зоне спецоперации, грубо отвечал ВСУ на предложение сдаться. Он посылал их «по-русски далеко-далеко». Об этом рассказал замкомандира бригады, майор Вадим Поздняков. Его слова опубликовало Министерство обороны РФ.
Как отметил Поздняков, все произошло в момент, когда ВСУ удалось приблизиться к опорному пункту, где находится Ярашев. Тогда украинские боевики предложили российскому солдату сложить оружие, но тот даже не думал их слушать.
«Наш парень по-русски послал их далеко-далеко. В ходе перестрелки он уничтожил еще двух противников, и они откатились. После этого они, конечно, массово стали туда закидывать и FVP, и артиллерией работать», — рассказал Поздняков.
Немногим ранее Министерство обороны опубликовало видео, на котором видно Ярашева, в одиночку удерживающего опорный пункт против ВСУ. На ролике показывается, как солдат занимает оборонительную позицию. Боеприпасы и провизию он получал от сослуживцев. Те отправляли ресурсы с помощью беспилотников.