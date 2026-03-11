Герой РФ Ярашев может пройти переквалификацию по программе подготовки кадров

Рядовой Сергей Ярашев награжден званием Героя России. Его присвоил военному президент РФ Владимир Путин 11 марта. Герою России также предложили пройти переквалификацию в рамках программы подготовки гражданских кадров, пишет ТАСС.
Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, регион гордится Сергеем Ярашевым. Всего в области живут порядка 20 Героев России.
«Работает программа “Школа героев”, в которой наши ребята получают новое, дополнительное образование и применяют полученные знания в гражданской жизни. Поэтому с Сергеем поговорили, он еще свою траекторию не выбрал, но если он примет для себя решение продолжить свою работу на гражданской службе, в Самарской области такие парни будут всегда в почете», — отметил Вячеслав Федорищев.
Российский боец на протяжении 68 дней в одиночку удерживал позицию в зоне спецоперации. Он уверенно отвечал ВСУ на предложение сдаться. Герой РФ посылал их «по-русски далеко-далеко», рассказал замкомандира бригады Вадим Поздняков.