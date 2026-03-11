Герой РФ Ярашев может пройти переквалификацию по программе подготовки кадров

«Работает программа “Школа героев”, в которой наши ребята получают новое, дополнительное образование и применяют полученные знания в гражданской жизни. Поэтому с Сергеем поговорили, он еще свою траекторию не выбрал, но если он примет для себя решение продолжить свою работу на гражданской службе, в Самарской области такие парни будут всегда в почете», — отметил Вячеслав Федорищев.