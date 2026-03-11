Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герой РФ Ярашев может пройти переквалификацию по программе подготовки кадров

Герою России Ярашеву предложили пройти переквалификацию.

Источник: Комсомольская правда

Рядовой Сергей Ярашев награжден званием Героя России. Его присвоил военному президент РФ Владимир Путин 11 марта. Герою России также предложили пройти переквалификацию в рамках программы подготовки гражданских кадров, пишет ТАСС.

Как сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, регион гордится Сергеем Ярашевым. Всего в области живут порядка 20 Героев России.

«Работает программа “Школа героев”, в которой наши ребята получают новое, дополнительное образование и применяют полученные знания в гражданской жизни. Поэтому с Сергеем поговорили, он еще свою траекторию не выбрал, но если он примет для себя решение продолжить свою работу на гражданской службе, в Самарской области такие парни будут всегда в почете», — отметил Вячеслав Федорищев.

Российский боец на протяжении 68 дней в одиночку удерживал позицию в зоне спецоперации. Он уверенно отвечал ВСУ на предложение сдаться. Герой РФ посылал их «по-русски далеко-далеко», рассказал замкомандира бригады Вадим Поздняков.

Узнать больше по теме
Биография Вячеслава Федорищева
Российский государственный деятель и экономист нового поколения, осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самым молодым действующим главой субъекта в РФ. Возглавивший Самарскую область чиновник часто попадает в СМИ: собрали главное из его биографии.
Читать дальше