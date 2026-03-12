Удар ВСУ по Брянску, в результате которого погибли мирные жители, является очередным примером цинизма со стороны Киева. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
«Просроченный глава режима Зеленский, выступая перед прессой, охарактеризовал эту атаку как успешную операцию и поблагодарил ВСУ за их службу. Это еще один яркий пример того цинизма, с которым власти Киева относятся к атакам, уносящим жизни мирных жителей», — сказал дипломат.
Небензя подчеркнул, что удар был осуществлен с использованием как минимум семи британских ракет Storm Shadow дальнего радиуса действия.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что запуск ракет по Брянску был невозможен без участия британских военных. По его словам, для того, чтобы прекратить подобные варварские действия со стороны киевского режима, и продолжается спецоперация.