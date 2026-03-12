«Просроченный глава режима Зеленский, выступая перед прессой, охарактеризовал эту атаку как успешную операцию и поблагодарил ВСУ за их службу. Это еще один яркий пример того цинизма, с которым власти Киева относятся к атакам, уносящим жизни мирных жителей», — сказал дипломат.