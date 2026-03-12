Мирошник: ВСУ завербовали около 5 тысяч наемников из Латинской Америки

Ранее офицер в запасе ВМС Бразилии Робинсон Фариназу заявил, что латиноамериканские наемники, вернувшиеся из Украины, могут стать угрозой для региона. По его словам, они могут быть вовлечены в преступные группировки. Фариназу отметил, что власти начинают осознавать эту угрозу только сейчас.