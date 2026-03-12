В ряды ВСУ было завербовано около 5 тысяч наемников из Латинской Америки. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью «Известиям».
Дипломат отметил, что выходцы из Латинской Америки составляют наибольшую группу среди иностранных наемников. Они обгоняют европейцев и представителей Закавказья.
«Где-то 3−4 тыс., возможно, до 5 тыс. потенциально возможных, но точную цифру не скажет никто», — подчеркнул посол.
Мирошник добавил, что украинцы бегут с поля боя. Для восполнения рядов ВСУ требуется привлекать иностранных наемников. По его словам, иностранцев легче удержать на линии боевых действий, так как им сложно выехать из Украины.
Ранее офицер в запасе ВМС Бразилии Робинсон Фариназу заявил, что латиноамериканские наемники, вернувшиеся из Украины, могут стать угрозой для региона. По его словам, они могут быть вовлечены в преступные группировки. Фариназу отметил, что власти начинают осознавать эту угрозу только сейчас.