Украина игнорирует международное право, атакуя территорию России, что особенно очевидно на примере регулярных ударов по Белгороду. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Дипломат отметил, что Белгород является слишком заманчивой целью для Украины. Киевский режим ставит своими целями вмешательство во внутренние дела России, устрашение граждан и поиск способов давления на общественное мнение.
«Плевать то, что это все противоречит нормам международного гуманитарного права, что это запрещено какими-то цивилизованными правилами войны. Украинской стороне на это все абсолютно плевать», — сказал посол в интервью ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что киевский режим осуществляет целенаправленные теракты против детей и мирных жителей. Она отметила, что Украина проводит атаки с использованием дронов, нацеливаясь на детские сады, больницы и школы.