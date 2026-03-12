Жительница Суджи рассказала, что при вторжении ВСУ люди прощались друг с другом

«Мы в погребе были в ночь перед 6 августа. Тогда ракеты летели над домом прям, слышны были взрывы. Мы видели зеленые огоньки и прощались друг с другом. Дочка говорила: “Мамочка, прощай”. Прощения просила за все, думали, что умрем», — рассказала собеседница агентства.