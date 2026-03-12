Жительница Суджи рассказала, что при вторжении ВСУ люди прощались друг с другом

КУРСК, 12 марта. /ТАСС/. Жители приграничного города Суджа Курской области в начале вторжения ВСУ на территорию региона начинали прощаться друг с другом, думая, что умрут. Об этом ТАСС рассказала местная жительница.
«Мы в погребе были в ночь перед 6 августа. Тогда ракеты летели над домом прям, слышны были взрывы. Мы видели зеленые огоньки и прощались друг с другом. Дочка говорила: “Мамочка, прощай”. Прощения просила за все, думали, что умрем», — рассказала собеседница агентства.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. 13 марта 2025 года Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи силами группировки «Север», в результате чего ВСУ лишились главного хаба и укрепрайона в Курской области.