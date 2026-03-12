Ричмонд
СВО
В Хабаровском крае увеличили размер региональной выплаты для контрактников

В Хабаровском крае увеличили размер единовременной региональной выплаты при заключении контракта на службу в войсках. Теперь он составляет 2,1 миллиона рублей.

Источник: Аргументы и факты

«Современный контрактник — высококвалифицированный специалист: он владеет боевыми навыками, разбирается в технике, умеет работать с современными технологиями», — сказал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.

По словам главы региона, в крае ежедневно отбор на службу по контракту проходят от 20 до 30 человек. Особый интерес у молодых людей вызывают войска беспилотных систем, которая открывает возможности для самореализации.

Дмитрий Демешин заверил, что власть и дальше будет стремиться к тому, чтобы защитники и их родные чувствовали поддержку региона.