Артиллерия «Центра» уничтожила пункты дислокации ВСУ на днепропетровском направлении

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Расчеты буксируемых гаубиц «Мста-Б» 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» уничтожили пункты временной дислокации (ПВД) с живой силой ВСУ на днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Операторы-разведчики войск беспилотных систем выявили места временного проживания украинских боевиков, которые скрывались в разрушенных домах, и передали координаты на пункт управления огнем дивизиона. Получив данные, артиллерийский расчет оперативно навел орудие и беглым огнем поразил выявленные вражеские цели 152-мм осколочно-фугасными снарядами на дистанции более 20 км», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что корректировка огня осуществлялась в режиме реального времени расчетами войск беспилотных систем. Активная и результативная работа артиллеристов во взаимодействии с беспилотниками создает благоприятные условия для наступательных действий штурмовых подразделений группировки.

Командир орудия Александр Царевский рассказал о самой запомнившейся ему цели. «Первый танк поразили, движущийся. Остановили, потом три [снаряда] в башню ему — и разобрали. Металлолом», — вспоминал он.

Старший офицер батареи Степан Фофанов подчеркнул, что пункт управления дивизиона работает в штатном режиме напрямую с командирами орудий, давая соответствующие корректуры и поправки. «Стабильная связь, устойчивая. Если бы не было связи, не было бы и работы», — пояснил он.