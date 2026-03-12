Артиллерия «Центра» уничтожила пункты дислокации ВСУ на днепропетровском направлении

Старший офицер батареи Степан Фофанов подчеркнул, что пункт управления дивизиона работает в штатном режиме напрямую с командирами орудий, давая соответствующие корректуры и поправки. «Стабильная связь, устойчивая. Если бы не было связи, не было бы и работы», — пояснил он.