Расчеты БПЛА ВС РФ сорвали контратаку и разведку ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» сорвали готовящуюся контратаку штурмовых групп ВСУ в Запорожской области, а также пресекли попытку противника вести воздушную разведку позиций российских подразделений. Об этом сообщили в Минобороны России.
Там рассказали, что разведывательные БПЛА войск беспилотных систем группировки обнаружили перемещение нескольких штурмовых групп ВСУ в лесополосах. Противник пытался скрытно рассредоточиться, используя рельеф местности для подготовки к атаке на позиции российских войск.
«Координаты выявленных групп врага были оперативно переданы подразделениям ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки войск “Восток”. Операторы дронов нанесли серию точных ударов по местам скопления противника. Несмотря на попытки боевиков скрыться в лесополосах и вести ответный огонь из стрелкового оружия, все обнаруженные группы были последовательно ликвидированы», — сообщили в военном ведомстве.
Кроме того, в ходе наблюдения за воздушной обстановкой дроноводы выявили и уничтожили БПЛА самолетного типа FOG-33, «Фурия», Sparrow, «Лелека-100» и «Гор», которые противник применял для разведки и корректировки огня. «Цели были выявлены в воздухе по направлению к нашим передовым позициям», — уточнили в министерстве.
Там указали, что для устойчивого управления и координации действий расчеты используют отечественные средства связи. «При выполнении задач мы уже долгое время используем исключительно отечественные средства связи. Аппаратура надежно обеспечивает взаимодействие между подразделениями воздушной разведки и подразделениями поражения. Надежность наших средств связи подтверждена длительной эксплуатацией при выполнении задач в любых условиях — днем, ночью и в любую погоду», — отметил командир подразделения БПЛА с позывным Армлет.