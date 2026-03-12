ВСУ потеряли от действий «Южной» за сутки 53 блиндажа с военными

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки от действий «Южной» 53 блиндажа и укрытий с солдатами и 7 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. Об этом сообщил старший офицер пресс-центра группировки войск Евгений Третьяков.