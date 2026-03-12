Ричмонд
Бойцы ВС РФ снарядами «Краснополь» уничтожили узел обороны ВСУ на Запорожье

Противник потерял заглубленные блиндажи, огневые точки и пункты управления БПЛА противника.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Артиллерийский расчет самоходной гаубицы «Мста-С» группировки войск «Восток» с помощью управляемых боеприпасов «Краснополь» уничтожил разветвленный узел обороны ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Там рассказали, что во время разведки расчет БПЛА «Орлан-30» войск беспилотных систем обнаружил разветвленную систему укрепленных позиций ВСУ. Противник подготовил сеть глубоко оборудованных блиндажей, огневые точки, пункты управления беспилотными системами и позиции средств радиоэлектронной борьбы для длительного ведения оборонительных действий.

«После уточнения координат целей расчет “Орлана” начал подсвет цели лазерным лучом, а артиллерийский расчет самоходной гаубицы “Мста-С” нанес ряд точных ударов управляемыми боеприпасами “Краснополь”. В результате были уничтожены заглубленные блиндажи, огневые точки и пункты управления БПЛА противника», — говорится в сообщении.

Там отмечается, что уничтожение фортификационных сооружений привело к полному разрушению узла обороны ВСУ на этом участке, лишив противника возможности удерживать ранее занятые позиции. В ведомстве подчеркнули, что при ведении боевой работы применялись разработанные отечественными специалистами средства связи и управления огнем, а также оборудование для геопривязки артиллерийских систем.

