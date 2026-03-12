Ричмонд
Операторы беспилотников «Орлан-10» нарушили логистику ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Операторы разведывательных беспилотников «Орлан-10» Новороссийских десантников нарушили логистику ВСУ, скорректировав авиаудар по мосту в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Во время ведения воздушной разведки оператор “Орлана-10” отдельного батальона беспилотных систем Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ обнаружил перемещение тыловых колонн по мосту вблизи города Запорожья. Координаты были переданы на командный пункт, после чего ударом авиации мост через реку был уничтожен, что нарушило логистическую цепочку доставки материальных средств и боеприпасов противника», — информировали в ведомстве.

Кроме того, по координатам, выданными операторами БПЛА артиллерии ВДВ, был уничтожен полевой склад боеприпасов в лесополосе.

