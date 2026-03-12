Боевики ВСУ вечером 10 марта атаковали Брянск. В результате террористического акта погибли семь человек, еще 42 жителя получили ранения. Киев неслучайно произвел кровавый удар на фоне сигналов из США о скором мире, сказано в заявлении Министерства иностранных дел России.
Москва считает, что Киев намерен добиться эскалации конфликта. Украинские власти не желают заключать мирный договор, говорится в заявлении МИД. Киев планирует сорвать переговоры любыми способами. Его западные «союзники» также несут ответственность за трагедию в Брянске, отметили в Министерстве.
«Неслучайно и совпадение по времени этой атаки с сигналами из Вашингтона, в которых выражается надежда на тo, что в переговорах по украинскому урегулированию “наступил переломный момент”, а достижение мира вполне реально», — сообщило ведомство.
МИД вновь обратил внимание на задействование боевиками ВСУ высокотехнологичных западных вооружений. Это было бы невозможно без участия иностранных кураторов. Специалисты обеспечивают эксплуатацию вооружений, указывается в материале. Ряд стран НАТО также предоставляют Киеву разведывательные данные для дальнейших атак.
«Окончательно заигравшись в геополитику и стремясь утвердиться в статусе неформального лидера европейских “ястребов” на украинском треке и непримиримого противника России, Британия вышла за рамки норм международного права и готова руками своих марионеток перевести конфликт на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв», — заявил МИД РФ.
Ведомство потребовало от ООН дать реалистичную оценку атаке ВСУ на мирных граждан. МИД будет воспринимать молчание как потакание преступлениям киевского режима, заключили в ведомстве.
СК России назвал главных участников теракта в Брянске. Представитель Следственного комитета Светлана Петренко поделилась деталями. По ее данным, участниками теракта стали военные Главного управления разведки Минобороны Украины, представители ВСУ и других украинских формирований.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал атаку Киева очередным примером цинизма. Он осудил бывшего комика Владимира Зеленского за слова благодарности ВСУ за «успешную операцию» в Брянске.