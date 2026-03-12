ВСУ отбирали у жителей оккупированной Суджи бытовую технику и электронику

По словам местных жителей, украинские военные быстро установили свои правила в Судже. Например, ввели комендантский час, когда примерно с 17:00 до 10:00 суджанам нельзя было выходить на улицу. Всем жителям выдали пропуска, чтобы контролировать их перемещения. «Могли по несколько раз в день проверять документы, а иногда даже под прицелом автомата», — добавила местная жительница Ирина.