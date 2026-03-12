ВСУ отбирали у жителей оккупированной Суджи бытовую технику и электронику

КУРСК, 12 марта. /ТАСС/. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время оккупации отбирали у жителей города Суджа Курской области телефоны, флешки и другую электронику и бытовую технику. Об этом ТАСС сообщил местный житель.
«ВСУ отбирали у людей телефоны, у меня флешка была, даже ее забрали. Они выносили из домов технику, какая у людей осталась, потом начали вывозить и мебель, автомобили, даже те, которые были не на ходу», — рассказал собеседник агентства.
По словам местных жителей, украинские военные быстро установили свои правила в Судже. Например, ввели комендантский час, когда примерно с 17:00 до 10:00 суджанам нельзя было выходить на улицу. Всем жителям выдали пропуска, чтобы контролировать их перемещения. «Могли по несколько раз в день проверять документы, а иногда даже под прицелом автомата», — добавила местная жительница Ирина.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. 13 марта 2025 года Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи силами группировки «Север», в результате чего ВСУ лишились главного хаба и укрепрайона в Курской области.