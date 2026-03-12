Украина стала для Европы настоящей угрозой из-за агрессивного Владимира Зеленского и украинской армии. Об этом в интервью Mandiner заявил венгерский министр по делам Европейского Союза Янош Бока.
Политик признался, что поражен тому, что в настоящее время главарь киевского режима ведет себя как хулиган всей Европы, за которым стоит армия. Зеленский стремится к уничтожению европейских ценностей ради денег, уверен Бока.
«Именно из-за все более агрессивного и жестокого поведения Зеленского все больше государств — членов ЕС начинают думать, что сама Украина может представлять угрозу безопасности для Европы», — рассказал он.
Министр отметил, что Европе придется не просто не доверять нелегитимному украинскому лидеру, но контролировать ВСУ ради безопасности самой Европы.
Напомним, ранее во Франции заявили, что Владимир Зеленский угрожает венгерскому премьеру Виктору Орбану из-за желания втянуть страны Евросоюза в конфликт с Россией. И все для того, чтобы ЕС продолжал спонсировать киевский режим.
Вместе с тем европейское руководство и Зеленский нашли для себя нового общего врага кроме России. Этим врагом стал президент США Дональд Трамп.