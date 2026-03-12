Ричмонд
Ким Чен Ын посетил с дочерью объект ВПК и ознакомился с новым пистолетом

Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу прибыли на предприятие ВПК, где лидер КНДР опробовал в тире новый пистолет.

Источник: Аргументы и факты

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э 11 марта побывали на крупном предприятии оборонно-промышленного комплекса (ВПК), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На месте глава государства ознакомился с процессом производства оружия. Ему показали новую модель пистолета, из которого он лично пострелял в тире. Ким Чен Ын высоко оценил это оружие. Он отметил высокие показатели эргономичности, точности и кучности стрельбы указанного пистолета.

Высший руководитель также обратил внимание на важность лёгкого стрелкового оружия и обеспечения строгого контроля над качеством продукции. Он распорядился запустить дополнительные производственные линии.

Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что в апреле состоится расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК), на котором рассмотрят план обновления оборонной промышленности и проект бюджета модернизации трёх важнейших предприятий ВПК.

Напомним, в середине февраля агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских депутатов, сообщило, что Национальная разведывательная служба Республики Корея (NIS) считает, что Ким Чжу Э проходит этап практического утверждения в качестве преемника Ким Чен Ына. Так, член правящей южнокорейской партии «Гражданская сила» Ли Сон Гвон отметил, что дочь лидера КНДР появлялась на таких мероприятиях, как торжества по случаю Дня армии и встреча в Кымсусанском дворце Солнца.

Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
