Ким Чен Ын посетил с дочерью объект ВПК и ознакомился с новым пистолетом

Высший руководитель КНДР Ким Чен Ын и его дочь Ким Чжу Э 11 марта побывали на крупном предприятии оборонно-промышленного комплекса (ВПК), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
На месте глава государства ознакомился с процессом производства оружия. Ему показали новую модель пистолета, из которого он лично пострелял в тире. Ким Чен Ын высоко оценил это оружие. Он отметил высокие показатели эргономичности, точности и кучности стрельбы указанного пистолета.
Высший руководитель также обратил внимание на важность лёгкого стрелкового оружия и обеспечения строгого контроля над качеством продукции. Он распорядился запустить дополнительные производственные линии.
Кроме того, Ким Чен Ын заявил, что в апреле состоится расширенное заседание Центральной военной комиссии (ЦВК), на котором рассмотрят план обновления оборонной промышленности и проект бюджета модернизации трёх важнейших предприятий ВПК.
Напомним, в середине февраля агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских депутатов, сообщило, что Национальная разведывательная служба Республики Корея (NIS) считает, что Ким Чжу Э проходит этап практического утверждения в качестве преемника Ким Чен Ына. Так, член правящей южнокорейской партии «Гражданская сила» Ли Сон Гвон отметил, что дочь лидера КНДР появлялась на таких мероприятиях, как торжества по случаю Дня армии и встреча в Кымсусанском дворце Солнца.