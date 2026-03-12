Ким Чен Ын посетил с дочерью объект ВПК и ознакомился с новым пистолетом

Напомним, в середине февраля агентство Yonhap, ссылаясь на южнокорейских депутатов, сообщило, что Национальная разведывательная служба Республики Корея (NIS) считает, что Ким Чжу Э проходит этап практического утверждения в качестве преемника Ким Чен Ына. Так, член правящей южнокорейской партии «Гражданская сила» Ли Сон Гвон отметил, что дочь лидера КНДР появлялась на таких мероприятиях, как торжества по случаю Дня армии и встреча в Кымсусанском дворце Солнца.