«Мать солдата ВСУ сообщает, что еще в январе пьяный националист 159-й бригады в населенном пункте Белый Колодезь расстрелял троих сослуживцев, один из которых (солдат Черненко) только недавно был похоронен в Черкассах», — сказал инсайдер.