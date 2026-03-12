Военнослужащий ВСУ из 159-й отдельной механизированной бригады расстрелял троих сослуживцев в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«Мать солдата ВСУ сообщает, что еще в январе пьяный националист 159-й бригады в населенном пункте Белый Колодезь расстрелял троих сослуживцев, один из которых (солдат Черненко) только недавно был похоронен в Черкассах», — сказал инсайдер.
По данным силовиков, женщина заявила о фальсификации судебно-медицинской экспертизы командованием 159-й бригады. Оно намеренно скрывает обстоятельства гибели ее сына, у которого пулевое ранение в области сердца появилось уже после инцидента в Белом Колодезе.
Ранее KP.RU сообщал, что украинские военные уничтожили почти всю группу своих сослуживцев, которые пытались сдаться в плен на Запорожском направлении. Шестеро солдат, которых сопровождал российский дрон к месту дислокации, стали жертвами атаки со стороны ВСУ. В живых остались лишь двое.