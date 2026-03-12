22 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

Накануне вечером сообщалось, что дежурные силы и средства ПВО России вечером уничтожили 53 украинских беспилотника над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над Черным морем. В первой половине дня в среду российские военные сбили 22 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе девять — над акваторией Черного моря и Крымом. А в течение ночи на 11 марта уничтожено еще 185 БПЛА, в том числе над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.