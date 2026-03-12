Ричмонд
22 беспилотника сбили над Крымом и Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар — РИА Новости Крым. Новая попытка удара по Крыму отражена в ночь на четверг силами противовоздушной обороны. Над полуостровом, Черным и Азовским морями сбили 24 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 БПЛА над территорией Республики Крым, восемь — над акваторией Черного моря и еще два — над акваторией Азовского моря», — сказано в сообщении.

Кроме того, 30 вражеских дронов сбили над территорией Краснодарского края, еще 10 — над Ростовской областью, по пять — над Брянской и Белгородской областями, три — над Курской, два — над Калужской и один — над Воронежской областями.

Накануне вечером сообщалось, что дежурные силы и средства ПВО России вечером уничтожили 53 украинских беспилотника над Крымом, Краснодарским краем, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над Черным морем. В первой половине дня в среду российские военные сбили 22 беспилотника ВСУ над регионами России, в том числе девять — над акваторией Черного моря и Крымом. А в течение ночи на 11 марта уничтожено еще 185 БПЛА, в том числе над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

