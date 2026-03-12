Ночью над Кубанью сбили 30 БПЛА

По данным ведомства, наибольшее число беспилотников — 30 — было сбито над территорией Краснодарского края. Еще 14 аппаратов уничтожены над Республикой Крым, десять — над Ростовской областью, восемь — над акваторией Черного моря.
Пять беспилотников были перехвачены над Брянской областью и столько же — над Белгородской областью, три — над Курской областью. По два аппарата уничтожены над Калужской областью и акваторией Азовского моря, еще один — над Воронежской областью.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше