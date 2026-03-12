Нефтебаза загорелась в Тихорецком районе Кубани после атаки БПЛА

В ночь на 12 марта в Тихорецком районе Краснодарского края начался пожар на нефтебазе. Огонь вспыхнул после падения обломков БПЛА.
По информации оперштаба, пострадавших нет. По состоянию на 07:00 площадь пожара составляет 150 кв.метров. Тушат возгорание 83 человек и 26 спецмашин.
Ранее «Югополис» сообщал, что в течение ночи над Краснодарским краем сбили 30 беспилотников. Взрывы в небе слышали жители Анапы и Северского района.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше