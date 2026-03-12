Анапу атакуют беспилотники: отменены занятия в школах и детсадах

«В Анапе сохраняется угроза атаки БПЛА, в связи с чем принято решение рекомендовать родителям сегодня оставить детей дома. Школьные занятия будут выданы на дом. Все подробности до родителей доведут классные руководители. Это же касается высших и средних учебных заведений и учреждений допобразования», — написала она в своем Telegram-канале.