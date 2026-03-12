Анапу атакуют беспилотники: отменены занятия в школах и детсадах

«В Анапе сохраняется угроза атаки БПЛА, в связи с чем принято решение рекомендовать родителям сегодня оставить детей дома. Школьные занятия будут выданы на дом. Все подробности до родителей доведут классные руководители. Это же касается высших и средних учебных заведений и учреждений допобразования», — написала она в своем Telegram-канале.
При этом руководитель попросила родителей проследить, чтобы дети находились дома, а не гуляли на улице в тот момент, когда звучит сигнал опасности.
«Что касается детских садов. Сегодня дошкольные учреждения в полноценном формате также работать не будут», — добавила она, уточнив, что дежурные группы все же сформированы.
По словам Масловой, сотрудники дошкольных учреждений знают, как действовать в случае угроз, детям обеспечат необходимую безопасность.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на четверг силами противовоздушной обороны над регионами России сбили 80 беспилотников, в том числе 30 — над Кубанью.
11 марта фрагменты украинского беспилотника попали в многоквартирный дом в Анапе Предварительно, пострадавших нет. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.