Экс-разведчик Риттер заявил, что ядерное оружие Израиля долетит до Европы

Европа, Африка и Ближний Восток находятся в зоне досягаемости израильских боевых самолетов, вооруженных ядерным оружием, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
«Израиль никогда официально не подтверждал и не опровергал наличие у него ядерного оружия, несмотря на сообщения о том, что еврейское государство может обладать от 100 до 200 ядерными боеголовками», — написал он в социальной сети X*.
Ранее бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может применить ядерное оружие, которое стране дали американцы, если Иран не подчинится.
Напомним, 28 февраля Израиль и США нанесли удар по объектам в Иране. Позже Трамп подтвердил начало израильско-американских операций «Эпическая ярость» и «Рычащий лев» против Исламской Республики, заявив, что «бомбы будут падать везде». В свою очередь, Иран в рамках ответной операции «Правдивое обещание 4» нанес мощные удары по Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке.
Ранее профессор Хельсинкского университета Малинен усомнился в том, что Нетаньяху жив.
