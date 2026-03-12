Более 40 военных 71-й отдельной бригады ВСУ самовольно покинули учебный центр в Черновцах, где проходили подготовку перед переброской в Сумскую область. Об этом 12 марта сообщили российские силовые структуры РИА Новости.
«Дезертировало более 40 военнослужащих бригады, спланированных к отправке в Сумскую область», — уточнил источник. Собеседник агентства добавил, что речь идет о бойцах, готовившихся к выдвижению на линию боевого соприкосновения.
Ранее 12 марта российские силовые структуры сообщили о гибели троих военнослужащих 159-й бригады ВСУ в Белом Колодезе, которых расстрелял один из боевиков. Мать одного из погибших утверждает, что командование скрывает сведения о смерти и фальсифицирует результаты судебно-медицинской экспертизы.