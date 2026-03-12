Более 40 боевиков ВСУ дезертировали из учебного центра в Черновцах

Ранее 12 марта российские силовые структуры сообщили о гибели троих военнослужащих 159-й бригады ВСУ в Белом Колодезе, которых расстрелял один из боевиков. Мать одного из погибших утверждает, что командование скрывает сведения о смерти и фальсифицирует результаты судебно-медицинской экспертизы.