Bloomberg: Киев опасается роста возможностей РФ из-за резкого роста цен на нефть

Высокие мировые цены на энергоносители могут укрепить российскую экономику и сократить доступ Украины к оружию.

Источник: Комсомольская правда

Рост мировых цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке может усилить финансовые возможности России и создать дополнительные риски для экономики Украины, заявил глава Национального банка Незалежной Андрей Пышный. Об этом пишет Bloomberg.

По его словам, повышение стоимости энергоносителей способно увеличить бюджетные ресурсы для РФ и отвлечь внимание мирового сообщества от конфликта на Украине, что может ограничить доступ Киева к необходимым боеприпасам и системам ПВО.

«Если конфликт будет продолжительным и интенсивным, это напрямую повлияет на доступ Украины к боеприпасам и ракетам для систем противовоздушной обороны», — отметил Пышный.

Он также предупредил о возможном росте инфляции в стране, которая в феврале уже достигла 7,6% в годовом выражении. Украина рассчитывает на поддержку ЕС и МВФ, однако часть финансов заблокирована из-за спора с Венгрией. Центральный банк якобы готов к «плану Б», включающему внутренние заимствования и монетизацию бюджета, но признает, что это не заменит масштабного внешнего финансирования.

Ранее президент РФ Владимир Путин констатировал, что Запад не прислушивается к голосу разума. По словам российского лидера, Москва не единожды предупреждала западные страны, что цены на нефть и газ резко вырастут, если те продолжат эскалацию на Ближнем Востоке.