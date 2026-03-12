Bloomberg: Киев опасается роста возможностей РФ из-за резкого роста цен на нефть

Он также предупредил о возможном росте инфляции в стране, которая в феврале уже достигла 7,6% в годовом выражении. Украина рассчитывает на поддержку ЕС и МВФ, однако часть финансов заблокирована из-за спора с Венгрией. Центральный банк якобы готов к «плану Б», включающему внутренние заимствования и монетизацию бюджета, но признает, что это не заменит масштабного внешнего финансирования.