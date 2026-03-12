Пушилин назвал освобождение Доброполья стратегическим ударом по ВСУ

«Наши подразделения продвигаются в направлении Доброполья, и данный населенный пункт уже не за горами, когда будет стоять предмет на вопрос о его освобождении, конкретно данного населенного пункта. А этот населенный пункт очень давно используется вооруженными формированиями Украины, как некая логистическая составляющая. И, конечно, это будет по противнику очень серьезным ударом, как только наши подразделения освободят данный населенный пункт», — сказал Пушилин ИС «Вести».