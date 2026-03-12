Пушилин назвал освобождение Доброполья стратегическим ударом по ВСУ

«Наши подразделения продвигаются в направлении Доброполья, и данный населенный пункт уже не за горами, когда будет стоять предмет на вопрос о его освобождении, конкретно данного населенного пункта. А этот населенный пункт очень давно используется вооруженными формированиями Украины, как некая логистическая составляющая. И, конечно, это будет по противнику очень серьезным ударом, как только наши подразделения освободят данный населенный пункт», — сказал Пушилин ИС «Вести».
Он также отметил, что ВС РФ все ближе продвигается к Славянско-Краматорской агломерации.
«Мы видим, что и Краматорско-Славянская агломерация, к ней все ближе и ближе наши подразделения», — сообщил Пушилин.
Он добавил, что освобождение Славянска позволит начать восстановление канала Северский Донец — Донбасс и решить проблемы с водой в регионе.
Взятие Славянско-Краматорской агломерации является важным пунктом для дальнейшего продвижения российских сил, так как они являются одним из главных укрепрайонов ВСУ и логистическим центром украинских военных. Через эти города проходят основные железнодорожные и автомобильные логистические пути для снабжения группировки ВСУ в Донбассе. Также освобождение данных городов открывает российским войскам оперативный простор для дальнейших действий в направлении Днепра и Запорожской области.