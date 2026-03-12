Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки БПЛА нашли по нескольким адресам в Абинском районе

Фрагменты беспилотников обнаружены в станице Холмской и вблизи хутора Краснооктябрьского.

Обломки БПЛА нашли по нескольким адресам в Абинском районе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фрагменты беспилотников упали на территории частных домов в станице Холмской. Стекла выбиты как минимум в семи зданиях.

Обломки БПЛА упали и в поле в окрестностях хутора Краснооктябрьского. Фрагменты дрона обнаружили вдали от жилых домов.

«Пострадавших нет. Во всех случаях на местах работают экстренные и специальные службы», — сообщили в региональном оперативном штабе.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что площадь пожара на нефтебазе в Тихорецком районе выросла до 3,8 тысячи кв. метров.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше