Обломки БПЛА нашли по нескольким адресам в Абинском районе. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Фрагменты беспилотников упали на территории частных домов в станице Холмской. Стекла выбиты как минимум в семи зданиях.
Обломки БПЛА упали и в поле в окрестностях хутора Краснооктябрьского. Фрагменты дрона обнаружили вдали от жилых домов.
«Пострадавших нет. Во всех случаях на местах работают экстренные и специальные службы», — сообщили в региональном оперативном штабе.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что площадь пожара на нефтебазе в Тихорецком районе выросла до 3,8 тысячи кв. метров.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше