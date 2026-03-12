В Самаре вручили «Золотую Звезду» семье погибшего Героя России

Кристина Беляева рассказала, что ее супруг всегда умел сочетать жесткий рационализм в работе и заботу о каждом, кто от него зависел: «Также ярко его мужественность и стержень проявлялись там, где заканчивалась работа и начиналась спокойная жизнь. Наша жизнь, которую он оберегал с особым трепетом. Он практически никогда не рассказывал о том, что происходило на службе, не грузил нас с родителями тяжелыми подробностями, не позволял тревоге поселиться в нашей душе. В этом также есть его героизм. И героизм не там, где гремит салют, а там, где тихо закрывается дверь, чтобы не разбудить родных. Память о нем будет жить, пока бьются наши сердца и сердца будущих поколений».