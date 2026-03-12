ВСУ потеряли свыше 255 военных в зоне действия «Севера» за сутки

«Подразделения группировки войск “Север” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Максимовщина, Мирополье, Кондратовка, Храповщина и Глухов Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Уды, Рубежное, Малая Волчья и Ольшаны Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.