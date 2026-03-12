Ричмонд
ВСУ потеряли свыше 255 военных в зоне действия «Севера» за сутки

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Силы российской группировки «Север» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли свыше 255 боевиков, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новая Сечь, Максимовщина, Мирополье, Кондратовка, Храповщина и Глухов Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Уды, Рубежное, Малая Волчья и Ольшаны Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери ВСУ составили свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов материальных средств», — отмечает МО РФ.