ВСУ потеряли более 340 военных в зоне действия «Центра»

В Минобороны отметили, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Торское, Новогригоровка, Василевка, Шевченко, Белицкое Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Федоровское Днепропетровской области.