ВСУ потеряли более 340 военных в зоне действия «Центра»

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 340 военнослужащих, три бронетранспортера, включая бронетранспортер М113 производства США, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка “Krab” польского производства и склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны отметили, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Торское, Новогригоровка, Василевка, Шевченко, Белицкое Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Федоровское Днепропетровской области.