ВСУ потеряли более 160 боевиков в зоне действия «Юга» за сутки

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дружковка, Александровка, Белокузьминовка, Славянск, Алексеево-Дружковка, Николайполье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 160 военнослужащих, танк, три бронетранспортера М113 производства США, три боевые бронированные машины, 10 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 израильского производства и два склада боеприпасов», — говорится в сводке.